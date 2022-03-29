На Волыни силы ПВО уничтожили вражескую ракету - глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня в небе над Волынью силы ПВО уничтожили российскую ракету. Об этом информирует председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко, пишет УНН.
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“День сегодня прошел в тревожном ожидании. К счастью, две длительные воздушные тревоги на Волыни завершились без последствий. Так, сегодня в небе над Волынью силы ПВО уничтожили ракету. Спасибо Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.
Детали
Глава ОГА призвал волынян и жителей области не игнорировать воздушные тревоги, и до официального отбоя оставаться в укрытиях.
Добавим
28 марта Вооруженные силы Украины уничтожили две ракеты типа Х, которые российские оккупанты выпустили по территории беларуси в направлении Львова.