На Волыни силы ПВО уничтожили вражескую ракету - глава ОГА

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“День сегодня прошел в тревожном ожидании. К счастью, две длительные воздушные тревоги на Волыни завершились без последствий. Так, сегодня в небе над Волынью силы ПВО уничтожили ракету. Спасибо Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Глава ОГА призвал волынян и жителей области не игнорировать воздушные тревоги, и до официального отбоя оставаться в укрытиях.

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28 марта Вооруженные силы Украины уничтожили две ракеты типа Х, которые российские оккупанты выпустили по территории беларуси в направлении Львова.