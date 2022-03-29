ЗСУ збили дві ракети, які окупанти випустили з білорусі у бік Львова

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28 березня наприкінці доби з території білорусі винищувач окупантів випустив дві ракети типу Х у напрямку Львова.

"Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру", - ідеться у повідомленні.

Крім того, підрозділи ЗРВ знищили два ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо

Вчора, 27 березня, українські військові на Харківщині ліквідували ворожий літак та безпілотний літальний аппарат.