Українські воїни на Харківщині ліквідували російський літак та беспілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Українські захисники на Харківщині ліквідували ворожий літак та беспілотний літальний аппарат. Про це повідомляє у Facebook Повітряне командування "Схід", пише УНН.
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“На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю пообіді - зенітний ракетний розрахунок Повітряних Сил знищив черговий ворожий літак”, - інформують у командуванні.
Нагадаємо
За інформацією Генерального штабу Збройних сил, з 24 лютого станом на сьогоднішній ранок противник втратив вже 123 літаки, 127 гелікоптерів та 66 БПЛА оперативно-тактичного рівня.