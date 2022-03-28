Українські воїни на Харківщині ліквідували російський літак та беспілотник

Цитата

“На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю пообіді - зенітний ракетний розрахунок Повітряних Сил знищив черговий ворожий літак”, - інформують у командуванні.

Нагадаємо

За інформацією Генерального штабу Збройних сил, з 24 лютого станом на сьогоднішній ранок противник втратив вже 123 літаки, 127 гелікоптерів та 66 БПЛА оперативно-тактичного рівня.