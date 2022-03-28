Украинские воины на Харьковщине ликвидировали российский самолет и беспилотник

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“На Харьковщине традиционно горячо. Утром рашисты под огнем ПВО потеряли беспилотник, а в половине третьего после обеда - зенитный ракетный расчет воздушных Сил уничтожил очередной вражеский самолет”, - информируют в командовании.

Напомним

По информации Генерального штаба Вооруженных сил, с 24 февраля по состоянию на сегодняшнее утро противник потерял уже 123 самолеты, 127 вертолетов и 66 БПЛА оперативно-тактического уровня.