Украинские воины на Харьковщине ликвидировали российский самолет и беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Украинские защитники на Харьковщине ликвидировали вражеский самолет и беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает в Facebook Воздушное командование "Восток", пишет УНН.
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“На Харьковщине традиционно горячо. Утром рашисты под огнем ПВО потеряли беспилотник, а в половине третьего после обеда - зенитный ракетный расчет воздушных Сил уничтожил очередной вражеский самолет”, - информируют в командовании.
Напомним
По информации Генерального штаба Вооруженных сил, с 24 февраля по состоянию на сегодняшнее утро противник потерял уже 123 самолеты, 127 вертолетов и 66 БПЛА оперативно-тактического уровня.