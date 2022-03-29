ВСУ сбили две ракеты, которые оккупанты выпустили из беларуси в сторону Львова

Детали

28 марта в конце суток с территории беларуси истребитель оккупантов выпустил две ракеты типа Х в направлении Львова.

"Обслугами радиотехнических войск цели были вовремя обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км от областного центра", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения ЗРВ уничтожили два вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним

Вчера, 27 марта, украинские военные в Харьковской области ликвидировали вражеский самолет и беспилотный летательный аппарат.