ВСУ сбили две ракеты, которые оккупанты выпустили из беларуси в сторону Львова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Вооруженные милы Украины уничтожили две ракеты типа Х, которые российские оккупанты выпустили с территории беларуси в направлении Львова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины.
Детали
28 марта в конце суток с территории беларуси истребитель оккупантов выпустил две ракеты типа Х в направлении Львова.
"Обслугами радиотехнических войск цели были вовремя обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км от областного центра", - говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения ЗРВ уничтожили два вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня.
Напомним
Вчера, 27 марта, украинские военные в Харьковской области ликвидировали вражеский самолет и беспилотный летательный аппарат.