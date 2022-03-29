На Волині сили ППО знищили ворожу ракету - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні у небі над Волинню сили ППО знищили російську ракету. Про це інформує голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, пише УНН.
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“День сьогодні минув в тривожному очікуванні. На щастя, дві тривалі повітряні тривоги на Волині завершились без наслідків. Так, сьогодні у небі над Волинню сили ППО знищили ракету. Дякуємо Збройним силам України”, – йдеться в повідомленні.
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Голова ОДА закликав волинян та мешканців області не ігнорувати повітряні тривоги, та до офіційного відбою залишатись в укриттях.
Додамо
28 березня Збройні сили України знищили дві ракети типу Х, які російські окупанти випустили з території білорусі у напрямку Львова.