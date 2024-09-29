На Волыни погиб ребенок после падения в зернохранилище после падения в зернохранилище

В селе Майдан на Ковельщине ребенок погиб, упав в зернохранилище. Спасателям не удалось спасти жизнь мальчика. Об этом сообщает ГСЧС в Волынской области, пишет УНН.

Детали

Спасатели 28 сентября получили вызов о несчастном случае в селе Майдан Ковельского района, где ребенок упал в зернохранилище. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники 21-го ДПРП поселка Голобы, которые вручную разгребали зерно, чтобы достать ребенка.

Несмотря на усилия медиков, мальчика не удалось реанимировать.

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