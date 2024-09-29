На Волині загинула дитина після падіння в зерносховище
Київ • УНН
У селі Майдан Ковельського району дитина впала в зерносховище і загинула. Рятувальники та медики намагалися врятувати хлопчика, але реанімувати його не вдалося.
У селі Майдан на Ковельщині дитина загинула, впавши в зерносховище. Рятувальникам не вдалося врятувати життя хлопчика. Про це повідомляє ДСНС у Волинській області, пише УНН.
Деталі
Рятувальники 28 вересня отримали виклик про нещасний випадок у селі Майдан Ковельського району, де дитина впала в зерносховище. На місце події оперативно прибули співробітники 21-го ДПРП селища Голоби, які вручну розгрібали зерно, щоб дістати дитину.
Незважаючи на зусилля медиків, хлопчика не вдалося реанімувати.
У Києві внаслідок ворожої атаки постраждала дитина26.09.24, 07:20 • 21171 перегляд