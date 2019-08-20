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На Волыни нетрезвый водитель сбил 15-летнюю велосипедистку

На Волыни нетрезвый водитель сбил 15-летнюю велосипедистку

Киев  •  УНН

 • 10277 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В городе Камень-Каширский на Волыни в результате ДТП пострадала 15-летняя девушка. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, 19 августа, на улице Конищука в райцентре Камень-Каширский автомобиль Peugeot 307 сбил несовершеннолетнюю велосипедистку. 

За рулем легковушки находился 28-летний житель райцентра. Управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, водитель выехал на полосу встречного движения и сбил 15-летнюю велосипедистку.

Вследствие ДТП девушка получила телесные повреждения, ее госпитализировали в отделение травматологии районной больницы.

По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львовской области водитель автомобиля совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который катался на велосипеде.

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