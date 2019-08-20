На Волині нетверезий водій збив 15-річну велосипедистку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У місті Камінь-Каширський на Волині внаслідок ДТП постраждала 15-річна дівчина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 19 серпня, на вулиці Коніщука у райцентрі Камінь-Каширський автомобіль Peugeot 307 збив неповнолітню велосипедистку.
За кермом легковика перебував 28-річний житель райцентру. Керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, водій виїхав на смугу зустрічного руху та збив 15-річну велосипедистку.
Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Львівській області водій автомобіля скоїв наїзд на восьмирічного хлопчика, який катався на велосипеді.