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На Волині нетверезий водій збив 15-річну велосипедистку

На Волині нетверезий водій збив 15-річну велосипедистку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У місті Камінь-Каширський на Волині внаслідок ДТП постраждала 15-річна дівчина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, 19 серпня, на вулиці Коніщука у райцентрі Камінь-Каширський автомобіль Peugeot 307 збив неповнолітню велосипедистку. 

За кермом легковика перебував 28-річний житель райцентру. Керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, водій виїхав на смугу зустрічного руху та збив 15-річну велосипедистку.

Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Львівській області водій автомобіля скоїв наїзд на восьмирічного хлопчика, який катався на велосипеді.

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