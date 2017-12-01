На Волыне браконьеры на джипе во время побега застряли в болоте

Погоня отбывала ночью, поэтому браконьеры бросили автомобиль и скрылись.

Машина на польской регистрации, сейчас полиция ищет ее владельцев.

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Автомобиль доставили на штрафплощадку Киверцовского отдела национальной полиции. Сейчас идет следствие, выясняются другие обстоятельства ночного происшествия.

Лесная охрана заметила, что на этом внедорожнике браконьеры уже однажды избежали задержания.