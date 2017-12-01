На Волині браконьєри на джипі під час втечі застрягли в болоті

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ЛУЦЬК-КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Цуманському лісництві під час втечі від лісової охорони браконьєри застрягли на позашляховику в болоті. Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, передає кореспондент УНН.

Погоня відбувала вночі, тому браконьєри кинули автомобіль і втекли.

Машина на польській реєстрації, нині поліція шукає його власників.

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Автомобіль доставили на штрафмайданчик Ківерцівського відділу національної поліції. Зараз триває слідство, з’ясовуються інші обставини нічної пригоди.

Лісова охорона зауважила, що на цьому позашляховику браконьєри вже одного разу уникли затримання.

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