На Волыни 11 лет за решеткой получил правоохранитель, который застрелил соседа из табельного оружия

На Волыни к 11 годам за решеткой приговорили правоохранителя, который застрелил соседа из табельного оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Приговор бывшему местному правоохранителю вынес Ковельский горрайонный суд.

Обвиняемый рассказал в суде, что выстрела не помнит, а очнулся уже в наручниках. Подсудимый попросил прощения у матери и жены погибшего и заявил, что готов понести справедливое наказание.

Суд признал фигуранта виновным в убийстве и незаконном приобретении, ношении и хранении боевых припасов (ч. 1 ст. 115 УК Украины, ч. 1 ст. 263 УК Украины) и приговорил к 11 годам лишения свободы. Также он должен возместить моральный ущерб в размере 1 млн грн семье погибшего - резюмировали в ГБР.

Дополнение

Инцидент произошел еще в конце февраля 2023 года. Осужденный пригласил к себе на ужин соседа, которого знает с детства, чтобы отблагодарить за ремонт авто. Застолье с алкоголем затянулось до поздней ночи

Следователи выяснили, что около 3 часов сосед собрался идти домой. Пока тот обувался в коридоре, правоохранитель взял в комнате табельное оружие и выстрелил мужчине в грудь. От полученных ранений потерпевший через месяц скончался в больнице.

Напомним

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