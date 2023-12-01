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15 ножевых ранений: в Киеве задержали подозреваемого в жестоком убийстве военного

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 15:35  •  1456 просмотра

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В Киеве арестован подозреваемый в убийстве военного, который нанес 15 ножевых ранений, а тело выбросил в водоем. Конфликт произошел из-за денежного долга.

В Киеве задержали подозреваемого в жестоком убийстве военного. Преступник нанес 15 ножевых ударов, после чего спрятал бездыханное тело военного в спальный мешок и выбросил в водоем. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, пишет УНН.

Детали

Сообщение об исчезновении мужчины поступило в полицию Киева накануне происшествия. Известно, что военнослужащий на собственном автомобиле должен был ехать в госпиталь, впрочем по дороге с ним пропала связь. К поиску мужчины немедленно были привлечены сотрудников отдела криминальной полиции Дарницкого управления и оперативников управления уголовного розыска.

По словам начальника управления уголовного розыска полиции Киева Андрея Кичука, правоохранители нашли тело пропавшего в одном из водоемов на окраине города, а его автомобиль - в одном из спальных районов Киева.

После проведения первоочередных оперативных и следственных действий с привлечением аналитиков столичного главка, работников криминальной полиции территориального подразделения, мы установили детали этого жестокого убийства. По дороге в больницу мужчина заехал к своему товарищу за документами. Во время встречи между ними возникла ссора на почве долговых обязательств. Нападавший достал нож и нанес удар потерпевшему в шею, грудь и голову. Когда он убедился, что военный умер, то решил избавиться от тела и скрыть следы. Поэтому в дальнейшем он положил тело погибшего в спальный мешок, обмотал полиэтиленовой пленкой и на его же автомобиле отвез за город и бросил в водоем. Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле умершего около 15 ножевых ранений,

- говорится в сообщении.

Правоохранители провели детальный осмотр места преступления, пошагово отработали движение потерпевшего и установили личность нападавшего. Им оказался 31-летний житель Винницкой области, который кроме этого обвиняется в совершении разбойного нападения на двух женщин в Винницкой области.

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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Подозреваемому может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

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