Вбивство поліцейського у Чернігові: двом патрульним повідомили про підозру

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 22288 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 90569 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 136490 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 120774 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 128218 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 92485 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 79007 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 175261 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87957 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 271082 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.2м/с
88%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 47741 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 55668 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 11543 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 20101 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 36650 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 140799 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 175293 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 271112 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 439928 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 427059 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 302 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 30327 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 35972 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 36522 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 37612 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Вбивство поліцейського у Чернігові: двом патрульним повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 28924 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Чернігівська обласна прокуратура у справі про вбивство поліцейського в Чернігові повідомила про підозру двом патрульним за залишення у небезпеці. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

Вбивство поліцейського у Чернігові: двом патрульним повідомили про підозру

Цитата

“За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури двом співробітникам управління патрульної поліції в Чернігівській області повідомлено про підозру у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть (ч. 3 ст. 135 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня 2021 року під час патрулювання вул. Незалежності в Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт з двома чоловіками — поліцейськими, які на той момент перебували у відпустці.

Однак правоохоронці не припинили виявлене правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, зважаючи на кількість нападників, перебували у загрозливому для життя стані. Після цього побиття потерпілих продовжилося в результаті чого один з них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні.

Що було раніше

Раніше чотирьом особам вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п. 12. ч. 2 ст. 115 КК України). За клопотанням прокурора Деснянським районним судом м. Чернігова їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили та у непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

3 жовтня слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства чотирьом чернігівцям, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68