Вбивство поліцейського у Чернігові: двом патрульним повідомили про підозру

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“За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури двом співробітникам управління патрульної поліції в Чернігівській області повідомлено про підозру у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть (ч. 3 ст. 135 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня 2021 року під час патрулювання вул. Незалежності в Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт з двома чоловіками — поліцейськими, які на той момент перебували у відпустці.

Однак правоохоронці не припинили виявлене правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, зважаючи на кількість нападників, перебували у загрозливому для життя стані. Після цього побиття потерпілих продовжилося в результаті чого один з них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні.

Що було раніше

Раніше чотирьом особам вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п. 12. ч. 2 ст. 115 КК України). За клопотанням прокурора Деснянським районним судом м. Чернігова їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили та у непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

3 жовтня слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства чотирьом чернігівцям, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським.