Убийство полицейского в Чернигове: двум патрульным сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Черниговская областная прокуратура по делу об убийстве полицейского в Чернигове сообщила о подозрении двум патрульным за оставление в опасности. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает УНН.
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"Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры двум сотрудникам управления патрульной полиции в Черниговской области сообщено о подозрении в заведомо оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, повлекшее ее смерть (ч. 3 ст. 135 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, полицейские управления патрульной полиции в Черниговской области в ночь на 2 октября 2021 года во время патрулирования ул. Независимости в Чернигове обнаружили группу людей, у которых был конфликт с двумя мужчинами - полицейскими, которые на тот момент находились в отпуске.
Однако правоохранители не прекратили выявленное правонарушение, а покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, которые, учитывая количество нападающих, находились в угрожающем для жизни состоянии. После этого избиение потерпевших продолжилось в результате чего один из них скончался на месте происшествия, а другой попал в больницу.
Что было раньше
Ранее четырем уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). По ходатайству прокурора Деснянским районным судом Чернигова им избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.
3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства четырем черниговцам, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским.