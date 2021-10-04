Вбивство поліцейського в Чернігові: п'ятьох підозрюваних відправили під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Деснянський районний суд міста Чернігів відправив під варту всіх п’ятьох підозрюваних у вбивстві поліцейського, передає УНН із посиланням на поліцію Чернігівської області.
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"На час досудового розслідування п’ятеро фігурантів перебуватимуть під вартою", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Дії чотирьох зловмисників правоохоронці кваліфікують за п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вчинок ще одного затриманого фігуранта кваліфікований як грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
2 жовтня близько першої ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків спортивної статури в ході раптового конфлікту завдала тілесних ушкоджень двом співробітникам поліції. На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.
Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили та у непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
3 жовтня слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства чотирьом чернігівцям, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським.