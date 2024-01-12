На Миколаївщині військовий застрелив себе та заступника командира роти

На Миколаївщині 7 січня 2024 року військовослужбовець застрелив заступника командира роти, а після і сам здійснив самогубство. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на керівника Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрія Кльопова, передає УНН.

Сьомого січня відбулась подія. О 21:00 ми отримали інформацію, що військовослужбовець — старшина, застрелив зі своє штатної зброї АК-74 заступника командира роти. Орієнтовно, здійснивши шість пострілів, після чого здійснив самогубство. — розповів Андрій Кльопов.

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За даними керівника Миколаївської прокуратури да даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Службове розслідування призначили й у підрозділі 35-ї окремої бригади морської піхоти , де стався інцидент. За результатами розслідування будуть прийняті відповідні рішення. Про це розповів начальник пресслужби відомства Сергій Козачинський.

Стався трагічний випадок, у результаті якого загинуло двоє військовослужбовців. Це сталося в одному з пунктів тимчасової дислокації на Миколаївщині. — розповів Сергій Козачинський.

Зазначається, що обидва військовослужбовці нещодавно приєдналися до підрозділу морської піхоти — були мобілізовані. Вони не брали участь у безпосередньому виконанні бойових завдань, обоє чоловіків перебували у тилу. Один з них займався забезпеченням всім необхідним особового складу бригади, інший виконував обов'язки морально-психологічного забезпечення.

Досудове слідство триває. Обставини трагічного випадку ще встановлюють правоохоронці.

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