На Николаевщине военный застрелил себя и заместителя командира роты

На Николаевщине 7 января 2024 года военнослужащий застрелил заместителя командира роты, а после и сам совершил самоубийство. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на руководителя Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрея Клёпова, передает УНН.

Седьмого января произошло событие. В 21:00 мы получили информацию, что военнослужащий - старшина, застрелил из своего штатного оружия АК-74 заместителя командира роты. Ориентировочно, осуществив шесть выстрелов, после чего совершил самоубийство. - рассказал Андрей Клепов.

Детали

По данным руководителя Николаевской прокуратуры да данным фактом открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Служебное расследование назначили и в подразделении 35-й отдельной бригады морской пехоты, где произошел инцидент. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения. Об этом рассказал начальник пресс-службы ведомства Сергей Козачинский.

Произошел трагический случай, в результате которого погибли двое военнослужащих. Это произошло в одном из пунктов временной дислокации на Николаевщине. - рассказал Сергей Козачинский.

Отмечается, что оба военнослужащих недавно присоединились к подразделению морской пехоты - были мобилизованы. Они не участвовали в непосредственном выполнении боевых задач, оба мужчины находились в тылу. Один из них занимался обеспечением всем необходимым личного состава бригады, другой выполнял обязанности морально-психологического обеспечения.

Досудебное следствие продолжается. Обстоятельства трагического случая еще устанавливают правоохранители.

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