На Николаевщине военный застрелил себя и заместителя командира роты
В Николаеве военнослужащий убил заместителя командира роты перед тем, как покончить с собой; ведется расследование.
Туск обсудит с Дудой визит в Киев
Туск встретится с президентом Польши Дудой, чтобы обсудить вопросы безопасности и предстоящий визит в Киев.
Взрывы на окраинах Киева. Работает ПВО
Под Киевом прогремели взрывы. Как сообщил Кличко, работает ПВО.
Украинские борцы завоевали три медали на Zagreb Open 2024
Украинские борцы получили два золота и серебро на Zagreb Open 2024, а Алина Филиппович и Алла Белинская заняли самые высокие места.
Арахамия объяснил, почему законопроект о мобилизации отправили на доработку
Арахамия объявил о возвращении законопроекта о мобилизации на доработку, ссылаясь на проблемы с недостаточной подготовкой и призывом лиц с инвалидностью третьей группы.
Сумская область: россияне полсотни раз стреляли по пограничникам
Российские войска 50 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов, вызвав 260 взрывов в разных населенных пунктах.
Новый глава МИД Франции планирует посетить Киев - СМИ
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посетит Киев для встречи с Президентом Украины Зеленским.
Россияне штурмуют по всем направлениям: в течение суток произошло 68 боевых столкновений - Генштаб
Российские войска 68 раз атаковали украинские позиции, нанеся 2 ракетных и 43 воздушных ударов, тогда как украинские защитники отбили многочисленные атаки по всему восточному и южному фронтам.
Польша поставит Грузии зенитно-ракетные комплексы для Грузии
Грузия подписывает соглашение о покупке зенитных ракет у польской компании MESKO S. A., стремясь усилить свою обороноспособность за счет вооружения по стандартам НАТО.
Фигурист Шмуратко выступил с "кровавым пятном" в произвольной программе чемпионата Европы-2024
Иван Шмуратко катался с "кровавым пятном", символизирующим жертвы войны на Евро-2024, заработав 140,70 балла.