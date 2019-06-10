На вокзале в Швеции произошла стрельба
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. На центральном вокзале Мальме, шведская полиция выстрелила в мужчину, сообщает УНН со ссылкой на Аpnews.
"В Швеции, на центральном вокзале города Мальме, работники полиции выстрелили из огнестрельного оружия в мужчину, который вел себя" угрожающе", стучал по мешку на земле и утверждал, что на вокзале есть бомба", - говорится в сообщении.
Раненого госпитализировали с травмами, никто другой не пострадал.
В результате инцидента станцию эвакуировали.
Напомним, в Швеции произошел взрыв, 19 человек были ранены.