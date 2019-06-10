На вокзалі у Швеції сталася стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. На центральному вокзалі міста Мальме, шведська поліція вистрелила в чоловіка, повідомляє УНН з посиланням на Аpnews.
"В Швеції, на центральному вокзалі міста Мальме, працівники поліції вистрелили з вогнепальної зброї у чоловіка, який поводив себе "загрозливо", стукав по мішку на землі і стверджував, що на вокзалі є бомба", - йдеться в повідомленні.
Пораненого госпіталізували з травмами, ніхто інший не постраждав.
В результаті інциденту станцію евакуювали.
Нагадаємо, у Швеції стався вибух, 19 осіб було поранено.