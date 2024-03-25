На военном полигоне в Польше во время учений погибли два человека

В Польше на военном полигоне во время учений по подрыву тротила произошел несчастный случай, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

В понедельник около 11:00 на военном полигоне в Солярне (Люблинецкий уезд, Силезское воеводство), на территории бывшей 13-й зенитно-ракетной эскадрильи во время учений по взрыву тротила произошел инцидент, в результате которого пострадали два человека. От полученных травм они скончались, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на месте инцидента работала пожарная машина с цистерной для воды из воинской части в Люблинке и двумя военными машинами скорой помощи без врача.

13-я зенитно-ракетная эскадрилья дислоцировалась в Люблинке и подчинялась командиру 1-й Силезской зенитно-ракетной бригады. Эскадрилья была расформирована в 1998 году.

Напомним

Польша создаст новую авиабазу для военных вертолетов в городе Свидник, расположенном в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, укрепляя восточный фланг НАТО.