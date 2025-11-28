На военном полигоне под Оренбургом предположительно взорвалась ракета, образовав облако фиолетового дыма - СМИ

$42.190.11
Эксклюзив
13:56 • 2780 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 6000 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 4802 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
11:00 • 20420 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
09:41 • 16813 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 16413 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 28627 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 19030 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 17260 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14893 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИPhoto28 ноября, 06:12 • 16471 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo28 ноября, 07:16 • 16853 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться28 ноября, 07:24 • 19717 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы28 ноября, 07:39 • 19149 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 18110 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:56 • 2780 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе12:04 • 11565 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto11:00 • 20420 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 18265 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 28627 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 21074 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 38398 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 58614 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 91389 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 106421 просмотра
На военном полигоне под Оренбургом предположительно взорвалась ракета, образовав облако фиолетового дыма - СМИ

Киев • УНН

 • 28 просмотра

На военном полигоне под Оренбургом произошел взрыв после неудачного запуска ракеты, что привело к появлению облака фиолетового дыма. Местные власти уверяют, что угрозы для населения нет, эвакуация не проводится.

На военном полигоне под Оренбургом предположительно взорвалась ракета, образовав облако фиолетового дыма - СМИ
Фото: ASTRA

В российских медиа распространяется информация об очередном инциденте на военном полигоне под Оренбургом. По данным телеграм-канала ASTRA, над городом Ясный, где расположена одноименная пусковая база, поднялось облако фиолетового дыма, а перед этим местные жители слышали мощный взрыв, очевидцы сняли момент неудачного запуска ракеты на видео, пишет УНН.

Детали

Жители Ясного утверждают, что причиной стал неудачный запуск ракеты – по их словам, она взорвалась в воздухе, не долетев до заданной траектории. Местная служба реагирования, как сообщает издание Урал56.Ру, заверила, что эвакуацию проводить не будут, так как "угрозы для населения якобы нет". 

Официальных комментариев российских властей по состоянию на сейчас нет.

В Ясном расположен один из ключевых объектов российских ракетных войск – космодром и база, с которой осуществляются запуски ракет наземного базирования большой дальности, в том числе тех, что могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космос27.11.25, 20:40 • 13584 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
