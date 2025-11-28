На военном полигоне под Оренбургом предположительно взорвалась ракета, образовав облако фиолетового дыма - СМИ

Фото: ASTRA

В российских медиа распространяется информация об очередном инциденте на военном полигоне под Оренбургом. По данным телеграм-канала ASTRA, над городом Ясный, где расположена одноименная пусковая база, поднялось облако фиолетового дыма, а перед этим местные жители слышали мощный взрыв, очевидцы сняли момент неудачного запуска ракеты на видео, пишет УНН.

Детали

Жители Ясного утверждают, что причиной стал неудачный запуск ракеты – по их словам, она взорвалась в воздухе, не долетев до заданной траектории. Местная служба реагирования, как сообщает издание Урал56.Ру, заверила, что эвакуацию проводить не будут, так как "угрозы для населения якобы нет".

Официальных комментариев российских властей по состоянию на сейчас нет.

В Ясном расположен один из ключевых объектов российских ракетных войск – космодром и база, с которой осуществляются запуски ракет наземного базирования большой дальности, в том числе тех, что могут быть оснащены ядерными боеголовками.

