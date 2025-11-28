$42.190.11
15:39
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
На військовому полігоні під Оренбургом ймовірно вибухнула ракета, утворивши хмару фіолетового диму - ЗМІ

Київ • УНН

 1552 перегляди

На військовому полігоні під Оренбургом стався вибух після невдалого запуску ракети, що спричинило появу хмари фіолетового диму. Місцева влада запевняє, що загрози для населення немає, евакуація не проводиться.

На військовому полігоні під Оренбургом ймовірно вибухнула ракета, утворивши хмару фіолетового диму - ЗМІ
Фото: ASTRA

У російських медіа шириться інформація про черговий інцидент на військовому полігоні під оренбургом. За даними телеграм-каналу ASTRA, над містом ясний, де розташована однойменна пускова база, піднялася хмара фіолетового диму, а перед цим місцеві мешканці чули потужний вибух, очевидці зняли момент невдалого запуску ракети на відео, пише УНН.

Деталі

Жителі Ясного стверджують, що причиною став невдалий запуск ракети – за їхніми словами, вона вибухнула у повітрі, не долетівши до заданої траєкторії. Місцева служба реагування, як повідомляє видання Урал56.Ру, запевнила, що евакуацію проводити не будуть, адже "загрози для населення нібито немає". 

Офіційних коментарів російської влади станом на зараз немає.

У ясному розташований один із ключових об’єктів російських ракетних військ – космодром і база, з якої здійснюються запуски ракет наземного базування великої дальності, зокрема тих, що можуть бути оснащені ядерними боєголовками.

Степан Гафтко

