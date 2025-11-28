На військовому полігоні під Оренбургом ймовірно вибухнула ракета, утворивши хмару фіолетового диму - ЗМІ

Фото: ASTRA

У російських медіа шириться інформація про черговий інцидент на військовому полігоні під оренбургом. За даними телеграм-каналу ASTRA, над містом ясний, де розташована однойменна пускова база, піднялася хмара фіолетового диму, а перед цим місцеві мешканці чули потужний вибух, очевидці зняли момент невдалого запуску ракети на відео, пише УНН.

Деталі

Жителі Ясного стверджують, що причиною став невдалий запуск ракети – за їхніми словами, вона вибухнула у повітрі, не долетівши до заданої траєкторії. Місцева служба реагування, як повідомляє видання Урал56.Ру, запевнила, що евакуацію проводити не будуть, адже "загрози для населення нібито немає".

Офіційних коментарів російської влади станом на зараз немає.

У ясному розташований один із ключових об’єктів російських ракетних військ – космодром і база, з якої здійснюються запуски ракет наземного базування великої дальності, зокрема тих, що можуть бути оснащені ядерними боєголовками.

