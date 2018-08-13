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На воде с начала года уже погибло 874 человека

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям приводит тревожную статистику смертности в водоемах Украины. Так с начала 2018 года от водной стихии погибли 874 человека, из них 88 - дети. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

На воде с начала года уже погибло 874 человека

“Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 874 человека, из которых 88 детей”, — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, только за один день — воскресенье, 12 августа, утонуло 15 человек. Всего за прошедшую неделю на водоемах страны погиб 81 человек.

При этом удалось спасти 593 человек и 110 детей.

Так, в Житомирской области, на водоеме в селе Оленичи Овручского района, 16-летний юноша заметил в воде тела двух детей. Парень бросился к пруду, но было поздно. Погибшими оказались два мальчика 2008 года рождения, жители соседнего села Хлопляны.

Сразу четырех утонувших изъяли из воды прошедшие сутки в Одесской области. Еще два человека — мужчина 1961 года рождения и девочка 2008 года рождения 12 августа исчезли во время рыбной ловли. Их поиски начали спасатели.

В свою очередь, по словам спикеров ГСЧС, чудом удалось избежать беды в Хмельницкой области: 52-летняя женщина и двое детей 9-ти и 11-ти лет оказались в ловушке на Днестре, когда во время прогулки по реке их катамаран сломался и начал тонуть. Их спасла команда местных сотрудников ГСЧС. С помощью лодки они быстро добрались до людей и доставили их на берег.

Отметим, что в этом году статистика смертности на воде бьет рекорды: на 100 человек больше, чем в прошлом году.

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