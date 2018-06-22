Статистика смертності на воді б'є рекорди: на 100 людей більше, ніж торік

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. За початку цього року на водоймах в Україні загинули вже 453 особи, тоді як торік цей показник становив 322 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

"Лише з початку червня на водоймах країни загинуло 135 українців. Цей показник значно перевищує минулорічні червневі показники", - повідомили у відомстві.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані, підкреслили рятувальники.

"Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 453 особи, з яких 43 дітей. При цьому врятовано 264 людини, у тому числі 26 дітей", - зазначили у ДСНС.

При цьому, за даними відомства, станом на цей же період у 2017 році в Україні на річках і водоймах потонули 322 особи, з яких 31 дитина.

Нагадаємо, у Києві біля Поштової площі водолази витягли із Дніпра двох чоловіків.

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