Статистика смертності на воді б'є рекорди: на 100 людей більше, ніж торік
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. За початку цього року на водоймах в Україні загинули вже 453 особи, тоді як торік цей показник становив 322 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Лише з початку червня на водоймах країни загинуло 135 українців. Цей показник значно перевищує минулорічні червневі показники", - повідомили у відомстві.
Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані, підкреслили рятувальники.
"Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 453 особи, з яких 43 дітей. При цьому врятовано 264 людини, у тому числі 26 дітей", - зазначили у ДСНС.
При цьому, за даними відомства, станом на цей же період у 2017 році в Україні на річках і водоймах потонули 322 особи, з яких 31 дитина.
Нагадаємо, у Києві біля Поштової площі водолази витягли із Дніпра двох чоловіків.