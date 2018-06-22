Статистика смертности на воде бьет рекорды: на 100 человек больше, чем в прошлом году

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. С начала этого года на водоемах в Украине погибли уже 453 человека, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 322 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"Только с начала июня на водоемах страны погибли 135 украинцев. Этот показатель значительно превышает прошлогодние июньские показатели", - сообщили в ведомстве.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии, подчеркнули спасатели.

"Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 453 человека, из которых 43 детей. При этом спасено 264 человека, в том числе 26 детей", - отметили в ГСЧС.

При этом, по данным ведомства, по состоянию на этот же период в 2017 году в Украине на реках и водоемах утонули 322 человека, из которых 31 ребенок.

Напомним, в Киеве возле Почтовой площади водолазы извлекли из Днепра двух мужчин.

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