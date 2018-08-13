На воді від початку року вже загинуло 874 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 августа. УНН. Державна служба із надзвичайних ситуацій наводить тривожну статистику смертності у водоймах України. Так з початку 2018 року від водної стихії загинули 874 людини, з них 88 - діти. Про це повідомила прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 874 людини, з яких 88 дітей”, — йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, лише за один день — неділю, 12 серпня, потонуло 15 осіб. Загалом за минулий тиждень на водоймах країни загинула 81 людина.
При цьому вдалося врятувати 593 осіб та 110 дітей.
Так, у Житомирській області, на водоймі в селі Оленичі Овруцького району, 16-річний юнак помітив у воді тіла двох дітей. Хлопець кинувся до ставка, але було пізно. Загиблими виявилися два хлопчики 2008 року народження, мешканці сусіднього села Хлопляни.
Одразу чотирьох потонулих вилучили з води минулої доби на Одещині. Ще двоє людей — чоловік 1961 року народження та дівчинка 2008 року народження, 12 серпня зникли під час риболовлі. Їх пошуки розпочали рятувальники.
У свою чергу, за словами речників ДСНС, дивом вдалося уникнути лиха на Хмельниччині: 52-річна жінка та двоє дітей 9-ти і 11-ти років опинилися у пастці на Дністрі, коли під час прогулянки річкою їх катамаран зламався та почав тонути. Їх врятувала команда місцевих співробітників ДСНС. За допомогою човна вони швидко дісталися до людей та доправили їх до берега.
Зазначимо, що цього року статистика смертності на воді б'є рекорди: на 100 людей більше, ніж торік.