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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На воде в Украине за неделю погибли 18 человек

Киев • УНН

 • 10069 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. На украинских водоемах за неделю с 11 по 17 марта погибли 18 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

На воде в Украине за неделю погибли 18 человек

"В течение недели на водных объектах погибло 18 человек", - указали в ведомстве.

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Как сообщал УНН, с 11 по 17 марта на пожарах погибло 45 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн 556 тыс. грн. С начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 608 человек.

Украинские Национальные Новости

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