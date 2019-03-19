На воде в Украине за неделю погибли 18 человек

"В течение недели на водных объектах погибло 18 человек", - указали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черниговской области двое рыбаков провалились под лед и утонули

Как сообщал УНН, с 11 по 17 марта на пожарах погибло 45 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн 556 тыс. грн. С начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 608 человек.