На воді в Україні за тиждень загинули 18 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На українських водоймах за тиждень з 11 по 17 березня загинули 18 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 18 осіб", - вказали у відомстві.
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Як повідомляв УНН, з 11 по 17 березня на пожежах загинуло 45 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 556 тис. грн. З початку 2019 року на пожежах в Україні загинуло 608 людей.