На Чернігівщині двоє рибалок провалились під кригу та потонули
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Поблизу с. Авдіївка Куликівського району на р. Десна двоє рибалок провалилися під тонку кригу та потонули. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Чернігівській області, передає УНН.
“9 березня о 14:00 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Авдіївка Куликівського району на р. Десна провалилися під тонку кригу рибалки. Того дня на водоймі знаходились 4 мешканці обласного центру, троє з яких 1951, 1954 та 1957 року народження опинилися в крижаній воді. Один з рибалок зміг вибратися на берег, ще один намагався врятувати чоловіків, проте зусиль виявилося недостатньо й він ледве сам не потонув. На жаль, рибалки 1951 та 1957 року народження потонули”, — йдеться у повідомленні.
10 березня для проведення пошукових та інших невідкладних робіт залучено 14 чоловік, 4 одиниці техніки та 1 моторний човен.
За інформацією рятувальників, тіла рибалок ще не знайшли, тривають пошукові роботи.
Нагадаємо, у Київській області на водоймі троє чоловіків провалились під кригу.