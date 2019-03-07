На Київщині троє чоловіків провалились під кригу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Київській області на водоймі троє чоловіків провалились під кригу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області, передає УНН.
"У середу, 6 березня, о 21:53 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про те, що в сел. Гостомель на місцевій водоймі 3 чоловіка провалились під кригу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у ДСНС, по прибуттю на місце рятувальники обережно просувалися по хисткій кризі до місця події, поклали на товщу криги штурмову драбину, а у якості страховки застосували рятувальні мотузки. Після того, як вони наблизилися максимально близько, подали чоловікам рятувальний круг та мотузку.
Рятувальники витягли чоловіків і доправили на берег.
Потерпілим надали першу невідкладну допомогу й доправили до міської лікарні.
Раніше УНН повідомляв, що у Черкасах рибалка провалився під кригу.