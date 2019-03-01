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У Черкасах рибалка провалився під кригу

У Черкасах рибалка провалився під кригу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Вчора, 28 лютого, 69-річний чоловік, який рибалив, відчув як під ним тріскається крига і намагаючись добігти до берега провалився під кригу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України у Черкаській області.

“Як з’ясувалося, перебуваючи на риболовлі в районі мосту, 69-річний чоловік відчув, як навколо нього розпочався рух криги. Схопивши рибальське знаряддя чоловік чимдуж кинувся до берега. Проте, подолати небезпечну ділянку йому не вдалося, і він провалився під кригу”, — йдеться у повідомленні.

Про подію повідомили рибалки, якы були неподалік. На місце виклику негайно прибули рятівники на повітряній подушці і витягли постраждалого. На березі на нього чекала медична допомога.

Нагадаємо, на річці Саксагань поблизу вулиці Універсальна міста Кривий Ріг чоловік провалився під лід. Його було госпіталізовано до лікарні але врятувати життя не вдалось.

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