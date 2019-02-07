У Кривому Розі помер чоловік, який провалився під лід

КИЇВ. 7 лютого. УНН. На річці Саксагань поблизу вулиці Універсальна міста Кривий Ріг чоловік провалився під лід. Його було госпіталізовано до лікарні але врятувати життя не вдалось. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Дніпровській області, передає УНН.