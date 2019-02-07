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У Кривому Розі помер чоловік, який провалився під лід

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. На річці Саксагань поблизу вулиці Універсальна міста Кривий Ріг чоловік провалився під лід. Його було госпіталізовано до лікарні але врятувати життя не вдалось. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Дніпровській області, передає УНН.

"7-го лютого о 09:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на річці Саксагань поблизу вулиці Універсальна міста Кривий Ріг чоловік провалився під лід та не може самостійно вибратися", - йдеться у повідомленні.

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Рятівники за допомогою надувної подушки та драбини-палиці витягнули постраждалого на берег та передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

"Однак, на жаль, пізніше чоловік помер у лікарні", - додали рятівники.

До надання допомоги залучено 5 чоловік особового складу на 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Нагадаємо, столичні рятувальники дістали з Дніпра тіло рибалки, який пішов під лід на очах у перехожих.

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