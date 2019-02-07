В Кривом Роге скончался мужчина, который провалился под лед
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На реке Саксагань вблизи улицы Универсальная города Кривой Рог мужчина провалился под лед. Он был госпитализирован в больницу но спасти жизнь не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепровской области, передает УНН.
"7 февраля в 09:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на реке Саксагань вблизи улицы Универсальная города Кривой Рог мужчина провалился под лед и не может самостоятельно выбраться", - говорится в сообщении.
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Спасатели с помощью надувной подушки и лестницы-палки вытащили пострадавшего на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
"Однако, к сожалению, позже мужчина скончался в больнице", - добавили спасатели.
К оказанию помощи привлечены 5 человек личного состава на 1 единицу пожарно-спасательной техники Главного управления.
Напомним, столичные спасатели достали из Днепра тело рыбака, который ушел под лед на глазах у прохожих.