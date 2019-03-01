В Черкассах рыбак провалился под лед
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Вчера, 28 февраля, 69-летний мужчина, который рыбачил, почувствовал как под ним трескается лед и пытаясь добежать до берега провалился под лед. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черкасской области.
"Как выяснилось, находясь на рыбалке в районе моста, 69-летний мужчина почувствовал, как вокруг него началось движение льда. Схватив рыболовные снасти мужчина изо всех сил бросился к берегу. Однако, преодолеть опасный участок ему не удалось, и он провалился под лед", - говорится в сообщении.
О происшествии сообщили рыбаки, которые находились поблизости. На место вызова немедленно прибыли спасатели на воздушной подушке и вытащили пострадавшего. На берегу его ждала медицинская помощь.
Напомним, на реке Саксагань вблизи улицы Универсальная города Кривой Рог мужчина провалился под лед. Он был госпитализирован в больницу но спасти жизнь не удалось.