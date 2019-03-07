В Киевской области трое мужчин провалились под лед
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Киевской области на водоеме трое мужчин провалились под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области, передает УНН.
"В среду, 6 марта, в 21:53 в оперативно-диспетчерскую службу Ирпенского региона поступило сообщение о том, что в пос. Гостомель на местном водоеме 3 человека провалились под лед", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ГСЧС, по прибытию на место спасатели осторожно продвигались по шаткому льду к месту происшествия, положили на толщу льда штурмовую лестницу, а в качестве страховки применили спасательные веревки. После того, как они приблизились максимально близко, подали мужчинам спасательный круг и веревку. Спасатели достали мужчин и вытянули на берег.
Пострадавшим оказали первую неотложную помощь и доставили в городскую больницу.
Ранее УНН сообщал, что в Черкассах рыбак провалился под лед.