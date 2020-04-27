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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 39884 просмотра

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Минздрав планирует превентивно закупить в госрезерв дополнительные средства индивидуальной защиты

Минздрав планирует превентивно закупить в госрезерв дополнительные средства индивидуальной защиты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина, кроме текущей закупки средств индивидуальной защиты, планирует провести закупку в государственный резерв, на случай будущей пандемии или эпидемии. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Кроме текущей закупки средств индивидуальной защиты, таких как костюмов биологической защиты, маски, респираторы, все то, что нужно нашим медицинским работникам, Министерство здравоохранения предложило и сейчас составляет соответствующий перечень и количество, которое нам необходимо, чтобы все эти вещи были закуплены в государственный резерв... Если в будущем произойдет снова такая же пандемия или эпидемия, чтобы, хотя бы, наши медицинские работники сразу были обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты", - отметил он.

Напомним, ранее Степанов сообщал, что в начале эпидемии COVID-19 Украина не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты.

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