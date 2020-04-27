МОЗ планує превентивно закупити до держрезерву додаткові засоби індивідуального захисту

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна, окрім поточної закупівлі засобів індивідуального захисту, планує провести закупівлю до державного резерву, на випадок майбутньої пандемії чи епідемії. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Окрім поточної закупівлі засобів індивідуального захисту, таких як костюмів біологічного захисту, маски, респіратори, все те, що потрібно нашим медичним працівникам, Міністерство охорони здоров’я запропонувало і зараз складає відповідний перелік і кількість, яка нам необхідна, щоб всі ці речі були закуплені до державного резерву…Якщо у майбутньому станеться знов така сама пандемія або епідемія, щоб, принаймні, наші медичні працівники відразу були забезпечені відповідними засобами індивідуального захисту", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Степанов повідомляв, що на початку епідемії COVID-19 Україна не була забезпечена специфічними засобами індивідуального захисту.

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