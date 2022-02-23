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На случай чрезвычайной ситуации: в Минздраве украинцам дали советы, как собрать аптечку

Киев • УНН

 • 114248 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации расширенного содержимого набора для первой помощи, чтобы быть готовым к любой чрезвычайной ситуации: природного, техногенного или военного характера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

На случай чрезвычайной ситуации в аптечке с расчетом на четырех человек должны быть:

  • 4 пары нестерильных перчаток;
  • атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви;
  • 5 бинтов марлевых стерильных и нестерильных разных размеров;
  • 2 бинтов эластичных разных размеров;
  • 2 гидрогелевые противоожоговые повязки/бинты (не менее 10х10 см);
  • термоодеяло на полиэтиленовой основе
  • термометр (не ртутный и в защитном футляре)
  • 2 пакета перевязочных индивидуальных стерильных с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа "израильский бандаж");
  • 2 пленки (клапаны) для проведения искусственной вентиляции легких;
  • гипотермический пакет;
  • повязка (щиток) на глаза;
  • 25 пластырей бактерицидных разных размеров;
  • лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3-5 м, шириной 3-5 см);
  • 10 салфеток стерильных марлевых;
  • 2 косынки медицинские перевязочные для иммобилизации конечностей;
  • гормональная мазь
  • антисептик (1 на водной основе, 1 спиртовой);
  • 1 упаковка обезболивающего/жаропонижающего средства;
  • энтеросорбент;
  • 1 упаковка таблеток для обеззараживания воды;
  • скотч армированный;
  • маркер для нанесения информации водостойкий.

Во время составления и использования аптечки нужно учесть такие моменты:

  • перчатки выбирать нитриловые или виниловые, не припудренные, своего размера.
  • гормональная мазь нужна при укусах насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающимися зудом.
  • для обработки ран использовать антисептики с содержанием хлоргексидина биглюконата, водного раствора повидон-йода, октенидина дигидрохлорида. Не использовать спиртовые растворы йода или бриллиантового зеленого, перекись водорода.
  • для дезинфекции рук использовать спиртовые антисептики.
  • для снижения температуры тела и снятия болевого синдрома использовать ибупрофен/парацетамол, согласно инструкции или рекомендации врача.
  • для детей предусмотреть наличие обезболивающих/жаропонижающих в суспензии/супозиториях.
  • эЭнтеросорбенты (активированный уголь, кремния диоксид) использовать при пищевых отравлениях, диарее.
  • таблетки для обеззараживания воды необходимы для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников. Следует использовать препараты с активным веществом дихлоризоцианурат натрия.
  • положить в аптечку запас лекарств, которые вы принимаете на постоянной основе (в соответствии с собственными потребностями и по рекомендации лечащего врача).
  • для людей с артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом рекомендуют взять в аптечку тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости.

Напомним

Совет по национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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