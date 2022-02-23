На случай чрезвычайной ситуации: в Минздраве украинцам дали советы, как собрать аптечку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации расширенного содержимого набора для первой помощи, чтобы быть готовым к любой чрезвычайной ситуации: природного, техногенного или военного характера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав.
Детали
На случай чрезвычайной ситуации в аптечке с расчетом на четырех человек должны быть:
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- 4 пары нестерильных перчаток;
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- атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви;
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- 5 бинтов марлевых стерильных и нестерильных разных размеров;
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- 2 бинтов эластичных разных размеров;
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- 2 гидрогелевые противоожоговые повязки/бинты (не менее 10х10 см);
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- термоодеяло на полиэтиленовой основе
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- термометр (не ртутный и в защитном футляре)
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- 2 пакета перевязочных индивидуальных стерильных с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа "израильский бандаж");
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- 2 пленки (клапаны) для проведения искусственной вентиляции легких;
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- гипотермический пакет;
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- повязка (щиток) на глаза;
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- 25 пластырей бактерицидных разных размеров;
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- лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3-5 м, шириной 3-5 см);
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- 10 салфеток стерильных марлевых;
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- 2 косынки медицинские перевязочные для иммобилизации конечностей;
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- гормональная мазь
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- антисептик (1 на водной основе, 1 спиртовой);
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- 1 упаковка обезболивающего/жаропонижающего средства;
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- энтеросорбент;
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- 1 упаковка таблеток для обеззараживания воды;
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- скотч армированный;
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- маркер для нанесения информации водостойкий.
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Во время составления и использования аптечки нужно учесть такие моменты:
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- перчатки выбирать нитриловые или виниловые, не припудренные, своего размера.
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- гормональная мазь нужна при укусах насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающимися зудом.
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- для обработки ран использовать антисептики с содержанием хлоргексидина биглюконата, водного раствора повидон-йода, октенидина дигидрохлорида. Не использовать спиртовые растворы йода или бриллиантового зеленого, перекись водорода.
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- для дезинфекции рук использовать спиртовые антисептики.
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- для снижения температуры тела и снятия болевого синдрома использовать ибупрофен/парацетамол, согласно инструкции или рекомендации врача.
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- для детей предусмотреть наличие обезболивающих/жаропонижающих в суспензии/супозиториях.
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- эЭнтеросорбенты (активированный уголь, кремния диоксид) использовать при пищевых отравлениях, диарее.
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- таблетки для обеззараживания воды необходимы для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников. Следует использовать препараты с активным веществом дихлоризоцианурат натрия.
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- положить в аптечку запас лекарств, которые вы принимаете на постоянной основе (в соответствии с собственными потребностями и по рекомендации лечащего врача).
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- для людей с артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом рекомендуют взять в аптечку тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости.
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Напомним
Совет по национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.