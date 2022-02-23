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На випадок надзвичайної ситуації: у МОЗ українцям дали поради, як зібрати аптечку

На випадок надзвичайної ситуації: у МОЗ українцям дали поради, як зібрати аптечку

Київ • УНН

 • 114248 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Міністерство охорони здоров’я опублікувало рекомендації розширеного вмісту набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру. Про це повідомляє УНН із посиланням на МОЗ.

Деталі

На випадок надзвичайної ситуації в аптечці з розрахунком на чотирьох осіб мають бути:

  • 4 пари нестерильних рукавичок;
  • атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття;
  • 5 бинтів марлевих стерильних та нестерильних різних розмірів;
  • 2 бинтів еластичних різних розмірів;
  • 2 гідрогелеві протиопікові пов’язки/бинти (не менш як 10х10 см);
  • термоковдра на поліетиленовій основі
  • термометр (не ртутний та у захисному футлярі)
  • 2 пакети перев’язувальні індивідуальні стерильні з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу "Ізраїльський бандаж");
  • 2 плівки (клапани) для проведення штучної вентиляції легень;
  • гіпотермічний пакет;
  • пов’язка (щиток) на око;
  • 25 пластирів бактерицидних різних розмірів;
  • лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см);
  • 10 серветок стерильних марлевих;
  • 2 косинки медичні перев’язувальні для іммобілізації кінцівок;
  • гормональна мазь
  • антисептик (1 на водній основі, 1 спиртовий);
  • 1 пакування знеболювального/жарознижувального засобу;
  • ентеросорбент;
  • 1 пакування пігулок для знезараження води;
  • скотч армований;
  • маркер для нанесення інформації водостійкий.

Під час складання та використання аптечки потрібно врахувати такі моменти:

  • рукавички обирати нітрилові або вінілові, не припудрені, свого розміру.
  • гормональна мазь потрібна у разі укусів комах чи контактів з отруйними рослинами, що супроводжуються свербежем.
  • для обробки ран використовувати антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. Не використовувати спиртові розчини йоду чи брильянтового зеленого, перекис водню.
  • для дезінфекції рук використовувати спиртові антисептики.
  • для зниження температури тіла та зняття больового синдрому використовувати ібупрофен/парацетамол, відповідно до інструкції або рекомендацій лікаря.
  • для дітей передбачити наявність знеболювальних/жарознижувальних у суспензії/супозиторіях.
  • ентеросорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид) використовувати у разі харчових отруєнь, діареї.
  • пігулки для знезараження води потрібні для дезінфекції індивідуальних запасів води з неперевірених джерел. Варто використовувати препарати з активною речовиною — дихлорізоціанурат натрію.
  • покласти до аптечки запас ліків, які приймаєте на постійній основі (відповідно до власних потреб та за рекомендацією лікаря, який вас лікує).
  • для людей з артеріальною гіпертензією та/або цукровим діабетом рекомендують взяти до аптечки тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення за необхідності.

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