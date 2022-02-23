На випадок надзвичайної ситуації: у МОЗ українцям дали поради, як зібрати аптечку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Міністерство охорони здоров’я опублікувало рекомендації розширеного вмісту набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру. Про це повідомляє УНН із посиланням на МОЗ.
Деталі
На випадок надзвичайної ситуації в аптечці з розрахунком на чотирьох осіб мають бути:
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- 4 пари нестерильних рукавичок;
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- атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття;
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- 5 бинтів марлевих стерильних та нестерильних різних розмірів;
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- 2 бинтів еластичних різних розмірів;
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- 2 гідрогелеві протиопікові пов’язки/бинти (не менш як 10х10 см);
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- термоковдра на поліетиленовій основі
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- термометр (не ртутний та у захисному футлярі)
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- 2 пакети перев’язувальні індивідуальні стерильні з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу "Ізраїльський бандаж");
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- 2 плівки (клапани) для проведення штучної вентиляції легень;
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- гіпотермічний пакет;
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- пов’язка (щиток) на око;
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- 25 пластирів бактерицидних різних розмірів;
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- лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см);
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- 10 серветок стерильних марлевих;
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- 2 косинки медичні перев’язувальні для іммобілізації кінцівок;
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- гормональна мазь
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- антисептик (1 на водній основі, 1 спиртовий);
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- 1 пакування знеболювального/жарознижувального засобу;
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- ентеросорбент;
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- 1 пакування пігулок для знезараження води;
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- скотч армований;
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- маркер для нанесення інформації водостійкий.
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Під час складання та використання аптечки потрібно врахувати такі моменти:
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- рукавички обирати нітрилові або вінілові, не припудрені, свого розміру.
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- гормональна мазь потрібна у разі укусів комах чи контактів з отруйними рослинами, що супроводжуються свербежем.
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- для обробки ран використовувати антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. Не використовувати спиртові розчини йоду чи брильянтового зеленого, перекис водню.
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- для дезінфекції рук використовувати спиртові антисептики.
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- для зниження температури тіла та зняття больового синдрому використовувати ібупрофен/парацетамол, відповідно до інструкції або рекомендацій лікаря.
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- для дітей передбачити наявність знеболювальних/жарознижувальних у суспензії/супозиторіях.
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- ентеросорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид) використовувати у разі харчових отруєнь, діареї.
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- пігулки для знезараження води потрібні для дезінфекції індивідуальних запасів води з неперевірених джерел. Варто використовувати препарати з активною речовиною — дихлорізоціанурат натрію.
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- покласти до аптечки запас ліків, які приймаєте на постійній основі (відповідно до власних потреб та за рекомендацією лікаря, який вас лікує).
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- для людей з артеріальною гіпертензією та/або цукровим діабетом рекомендують взяти до аптечки тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення за необхідності.
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