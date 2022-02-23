РНБО ухвалила рішення про введення надзвичайного стану

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Рада з національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання, передає кореспондент УНН.