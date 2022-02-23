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РНБО ухвалила рішення про введення надзвичайного стану

РНБО ухвалила рішення про введення надзвичайного стану

Київ • УНН

 • 314616 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Рада з національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Проговорювались питання щодо введення надзвичайного стану в нашій країні... Рішення було прийнято. Згідно з нашим законодавством, Верховна Рада має це рішення затвердити. Я сьогодні матиму доповідь у Верховній Раді з цього приводу”, — сказав Данілов.

Деталі

З його слів, на всій території країни, крім Донецької та Луганської областей, як очікується, буде введено надзвичайний стан.

Залежно від території “і від того, наскільки будуть вважати за доцільне”, обласні комісії “будуть приймати ті чи інші рішення”, додав він.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. 

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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