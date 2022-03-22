В Винницкой области сбили российскую ракету “Искандер”

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“Плюс одна... "Искандер"”, - написал Борзов.

Он также обнародовал фото сбитой ракеты, упавшей, вероятно, в поле.

Ранее

Как писал УНН, на выходных американские официальные лица подтвердили, что россия запустила гиперзвуковые ракеты против Украины, что стало первым известным использованием таких ракет в бою.