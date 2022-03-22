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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 47043 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 95304 перегляди

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На Вінничині збили російську ракету “Іскандер”

На Вінничині збили російську ракету “Іскандер”

Київ • УНН

 • 114118 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Захисники Вінниччини збили чергову російську ракету, випущену з балістичного комплексу "Іскандер". Про це повідомив голова Вінницької військової адміністрації Сергій Борзов у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

“Плюс одна… «Іскандер»”, - написав Борзов.

Він також оприлюднив фото збитої ракети, що впала, ймовірно, у полі.

Раніше

Як писав УНН, на вихідних американські офіційні особи підтвердили, що росія запустила гіперзвукові ракети проти України, що стало першим відомим використанням таких ракет у бою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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