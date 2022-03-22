На Вінничині збили російську ракету “Іскандер”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Захисники Вінниччини збили чергову російську ракету, випущену з балістичного комплексу "Іскандер". Про це повідомив голова Вінницької військової адміністрації Сергій Борзов у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“Плюс одна… «Іскандер»”, - написав Борзов.
Він також оприлюднив фото збитої ракети, що впала, ймовірно, у полі.
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Як писав УНН, на вихідних американські офіційні особи підтвердили, що росія запустила гіперзвукові ракети проти України, що стало першим відомим використанням таких ракет у бою.