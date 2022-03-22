На Вінничині збили російську ракету “Іскандер”

Цитата

“Плюс одна… «Іскандер»”, - написав Борзов.

Він також оприлюднив фото збитої ракети, що впала, ймовірно, у полі.

Раніше

Як писав УНН, на вихідних американські офіційні особи підтвердили, що росія запустила гіперзвукові ракети проти України, що стало першим відомим використанням таких ракет у бою.