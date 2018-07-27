В Винницкой области судят офицера за похищение "КамАЗа"

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Военная прокуратура сообщила о подозрении офицеру ВСУ за похищение военного имущества стоимостью 95 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.

“26 июля 2018 года военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины сообщила о подозрении заместителю командира одной из воинских частей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества)”, - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Установлено, что в мае 2014 года для нужд ВСУ во время проведения АТО, военная часть получила из народного хозяйства автомобиль “КамАЗ 5320” с балансовой стоимостью 95 тысяч гривен. В дальнейшем, подозреваемый скрыл факт получения данного средства передвижения, не осуществил его учет и не закрепил его за структурным подразделением воинской части. В связи с этим при проведении ежегодной инвентаризации указанное военное имущество невозможно было обнаружить, чем воспользовался подозреваемый.

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В марте 2016 года подозреваемый присвоил указанный “КамАЗ 5320”, перевез его на одну из станций разборки автомобилей в г. Винница, где и реализовал.

Сейчас военной прокуратурой Винницкого гарнизона Центрального региона Украины осуществляется досудебное расследование в открытом отношении подозреваемого уголовном по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, офицер ВСУ пойдет под суд за оружейный арсенал из зоны АТО.

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