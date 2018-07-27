На Вінничині судять офіцера за крадіжку "КамАЗу"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Військова прокуратура повідомила про підозру офіцеру ЗСУ за викрадення військового майна вартістю 95 тисяч гривень. Про це повідомила прес-служба Військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.
“26 липня 2018 року військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України повідомила про підозру заступнику командира однієї із військових частин у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайств)”, — йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років.
Установлено, що в травні 2014 року для потреб ЗСУ під час проведення АТО, військова частина отримала з народного господарства автомобіль “КамАЗ 5320” із балансовою вартістю 95 тисяч гривень. В подальшому, підозрюваний приховав факт отримання даного засобу пересування, не здійснив його облік та не закріпив його за структурним підрозділом військової частини. У зв’язку з цим при проведенні щорічної інвентаризації вказане військове майно неможливо було виявити, чим скористався підозрюваний.
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У березні 2016 року підозрюваний привласнив зазначений “КамАЗ 5320”, перевіз його на одну із станцій розборки автомобілів у м. Вінниця, де й реалізував.
Наразі військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у відкритому щодо підозрюваного кримінальному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, офіцер ЗСУ піде під суд за збройний арсенал із зони АТО.