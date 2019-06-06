В Винницкой области ограничили движение через подтопленную дорогу

"Ограничен проезд автомобильной дорогой Т-02-18 в направлении города Бар. Вследствие сильных ливней подтоплена часть дороги в районе поворота на село Кармалюкова", - указали в ведомстве.

Как отмечается, объезд возможен через дорогу местного значения "Жмеринка - Чернятын - Бар".

О дальнейших изменениях в движении будет сообщено дополнительно, отметили в службе автодорог.

Напомним, в Кировоградской и Винницкой областях из-за сильных дождей подтопило 41 дом и 74 приусадебных участка.