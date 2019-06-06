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На Вінничині обмежили рух через підтоплену дорогу

На Вінничині обмежили рух через підтоплену дорогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. На Вінничині обмежили рух автомобільною дорогою Т-02-18 у напрямку міста Бар через підтоплення проїжджої частини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу САД в області.

"Обмежено проїзд автомобільною дорогою Т-02-18 в напрямку міста Бар. Внаслідок сильних злив підтоплено частину дороги в районі повороту на село Кармалюково", - вказали у відомстві.

Як зазначається, об'їзд можливий через дорогу місцевого значення "Жмеринка - Чернятин - Бар".

Про подальші зміни в русі буде повідомлено додатково, вказали у службі автодоріг.

Нагадаємо, у Кіровоградській та Вінницькій областях через сильні дощі підтопило 41 будинок та 74 присадибні ділянки.

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