На Вінничині обмежили рух через підтоплену дорогу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. На Вінничині обмежили рух автомобільною дорогою Т-02-18 у напрямку міста Бар через підтоплення проїжджої частини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу САД в області.
"Обмежено проїзд автомобільною дорогою Т-02-18 в напрямку міста Бар. Внаслідок сильних злив підтоплено частину дороги в районі повороту на село Кармалюково", - вказали у відомстві.
Як зазначається, об'їзд можливий через дорогу місцевого значення "Жмеринка - Чернятин - Бар".
Про подальші зміни в русі буде повідомлено додатково, вказали у службі автодоріг.
Нагадаємо, у Кіровоградській та Вінницькій областях через сильні дощі підтопило 41 будинок та 74 присадибні ділянки.