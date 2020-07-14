В Винницкой области из-за повреждения катера произошла утечка нефтепродуктов в Днестр
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В г. Могилев-Подольский, что в Винницкой области, в результате повреждения катера произошла утечка нефтепродуктов в р. Днестр. Об этом написал в Facebook председатель Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Малёваный, передает УНН.
“Чрезвычайное происшествие в Могилев-Подольском. Из поврежденного катера произошла утечка нефтепродуктов в реку Днестр. Специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля ГЭИ отобрали пробы воды в месте аварии и ниже по течению”, — написал Малёваный.
Он сообщил, что сейчас проводится детальный анализ отобранных проб. “О результатах будет сообщено дополнительно”, написал Малёваный.
Как сообщал УНН, Николаевский порт залило маслом из-за повреждения трубопровода.