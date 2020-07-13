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Миколаївський порт залило олією через пошкодження трубопроводу

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КИЇВ. 13 липня. УНН. В акваторії Миколаївського морського порту під час вивантаження автонавантажувача з судна порвалась стропа і було пошкоджено олійний трубопровід. Площа забруднення становила 400 м кв. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу АМПУ.

“Миколаївська філія ДП “АМПУ” ліквідувала розлив олії в акваторії порту. Розлив стався у неділю, 12 липня 2020 року, на причалі № 3 Миколаївської філії ДП “АМПУ” (адміністрація Миколаївського морського порту). Під час вивантаження автонавантажувача з судна New Challenge, внаслідок пориву стропи судового крана, було пошкоджено олійний трубопровід ТОВ “Евері”, яке в той час здійснювало вантажні операції з судном. Зафіксована площа забруднення акваторії становила 400 м кв”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що фахівці Миколаївської філії ДП “АМПУ” оперативно відреагували на аварійну ситуацію під час вантажних робіт на причалі.

“Завдяки попередньо встановленим боновим загородженням на причалі № 4 та оперативній постановці бонових загороджень на причалі № 3, вдалось запобігти значному поширенню плями рослинної олії акваторією порту. Про випадок, який може завдати шкоди екології, відповідно до діючого законодавства, зокрема Водного кодексу України, було сповіщено Державну екологічну інспекцію Миколаївської області”, - повідомили у пресслужбі.

У свою чергу, голова Державної екологічної інспекції (ДЕІ) Андрій Мальований написав у своєму Facebook, що вода відібрана на дослідження характеру забруднення.

"ДЕІ відібрала проби води для дослідження характеру забруднення та розрахунку завданих збитків. Про результати досліджень повідомлю докладніше", - написав він.

Нагадаємо, в Одеській ОДА розповіли, на якому етапі роботи з прибирання танкера Delfi.

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